Jubilarin Katharina Hönigmann mit Sohn Tono und Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz © Stadtpresse/Burgstaller

Wieder ein dreistelliger Geburtstag in Klagenfurt: In Waidmannsdorf feiert Katharina Hönigmann am 23. Februar ihren 100er. Vom Landeshauptmann und der Bürgermeisterin gab es Glückwünsche.