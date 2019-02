Facebook

Der Sonntag eignet sich für Ausflüge © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Der kräftige Hochdruckeinfluss bleibt uns auch am Sonntag weitgehend erhalten und er beschert uns tagsüber viel Sonnenschein, wobei nicht selten sogar keine Wolken zu sehen sein dürfte. Ein paar hochliegende Eiswolken sind im Tagesverlauf aber nicht ganz auszuschließen. "Der Tag eignet sich besonders wieder für Unternehmungen im Freien und auch für den Wintersport, denn die Sonne sorgt für sehr freundliche Bedingungen und die Sichtverhältnisse sind zumeist sehr günstig", gibt sich Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts, sehr optimistisch. Die Temperaturen steigen nach einer doch recht frostigen Nacht mit der Sonne tagsüber deutlich an und erreichen zum Beispiel am Nachmittag in Maria Saal Werte nahe +9 Grad.