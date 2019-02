Tagsüber ist es zumeist recht sonnig. Die Temperaturen gehen etwas zurück und bewegen sich am Samstag zwischen vier bis acht Grad plus.

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Ein sehr kräftiges Hochdruckgebiet dehnt sich am Samstag zu uns aus und leitet zu einer weiteren, länger andauernden Schönwetterphase über. Zunächst sind noch da und dort ein paar Restwolken vor allem in den Bergen möglich. Tagsüber setzt sich dann jedoch zumeist rasch sehr sonniges Wetter durch und Wolken spielen in der Folge kaum noch eine wesentliche Rolle. "Es ist aber doch deutlich frischer als zuletzt und bei Unternehmungen in der Natur ist doch wieder etwas wärmere Kleidung angebracht", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Villach und Moosburg auf Werte um +8 Grad. Auch auf den Bergen ist es kälter als zuletzt und es ist zum Teil auch noch etwas windiger.