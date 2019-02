Facebook

Die Wörthersee Schifffahrt startet bei der Anlagestelle ein Pilotprojekt © WSG Wörthersee Schifffahrt

Die Wörthersee Schifffahrt startet dieses Wochenende ein Pilotprojekt. Die MS Kärnten macht am Samstag und Sonntag (23. und 24. Februar) Halt an der Schiffsanlegestelle in Klagenfurt. An beiden Tagen ist das das Schiffscafé in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.