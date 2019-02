Tipp des Tages Maturanten nehmen bei Ball Fahrt auf

Facebook

Die Schüler laden zur Ballnacht nach Velden © OlgaKhorkova - Fotolia (Olga Khorkova (aka Mamontenok))

Der Maturaball der Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik BAfEP findet am Samstag in Velden statt. Unter dem Titel "Road Trip - Der Weg ist das Ziel" laden die 74 Maturanten zur Tanznacht in die festlich geschmückten Räumlichkeiten des Casineums ein. Eröffnet wird der Abend um 20.30 Uhr mit einer Polonaise und Vorstellung der Maturanten. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Ball- und Galaband "Major 7". Weiters können die Ballgäste zu den Klängen von DJ Dropchainers das Tanzbein schwingen. Auf dem Programm stehen außerdem ein Glückshafen mit Preisen, ein Schätzspiel, die Wahl zur Ballkönigin und ein Fotoshooting. Die Mitternachtseinlage um 24 Uhr rundet den Abend ab.

Velden. Casineum, Samstag, 23. 2., Einlass ab 19 Uhr, Polonaise um 20.30 Uhr. Die Mitternachtseinlage beginnt um 24 Uhr. Informationen unter: Tel. (0463) 233 64