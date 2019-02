Mehrere Suchaktionen brachten bisher keinen Erfolg: Seit 10. Februar wird eine 45-Jährige nach einem Unfall auf der A2 Höhe Pörtschach vermisst. Am Freitag hat es keine Suchaktion mehr gegeben - zukünftige nicht ausgeschlossen.

© Apa/Pfarrhofer

Der Fall einer 45-jährigen Frau aus der Gemeinde Mölbling (Bezirk St. Veit) gibt weiter Rätsel auf. Wie berichtet, war die Frau am Sonntag, 10. Februar, in einen Autounfall auf der Südautobahn A2 Höhe Pörtschach verwickelt. Eine Augenzeugin will die Frau gesehen haben, wie sie nach dem Unfall Richtung einer bewaldeten Nordböschung geflüchtet war. Seither fehlt jede Spur von der Kärntnerin.