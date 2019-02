Diebstahl in Klagenfurt Unbekannter stahl "Pickerln" aus Autohaus

Facebook

Sujetfoto © APA/HELMUT FOHRINGER

Erneut beschäftigt die Polizei in Kärnten der Diebstahl von Kfz-Begutachtungsplaketten. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurden von einem bisher unbekannten Täter in einem Autohaus in Klagenfurt 18 Stück Blanko-Begutachtungsplaketten gestohlen. Die "Pickerln" waren im Kundendienstraum in einem versperrbaren Kasten deponiert.

