Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verkehrsberuhigend und sicherer für Radler - sagen die Experten wie Kurt Fallast © Just

1. Vor einem Jahr wurde mit der Umsetzung des Radmasterplans in Klagenfurt begonnen. Wie weit ist man?

In Summe wurden im letzten Jahr mehr als 50 Einzelmaßnahmen umgesetzt, die den Radverkehr attraktiver werden lassen. Die Maßnahmen reichen von einer bevorrangten Radwegführung gegenüber dem KfZ-Verkehr, wie man es etwa in der St. Ruprechterstraße, der Kraßniggstraße oder der Kranzmayerstraße erreicht hat, bis hin zu Druckknopfampeln, wie etwa jener in der Waidmannsdorferstraße auf der Höhe des Gasthauses Ponderosa. „Wirklich fertig ist man mit so einem Projekt aber nie“, sagt Verkehrsreferent Christian Scheider (FPÖ).



2. Die umstrittenste Maßnahme sind die sogenannten Mehrzweckstreifen, etwa in der Bahnhofstraße oder der Maximilianstraße. Wird es weitere geben?

Tatsächlich sind weitere geplant und zwar in der Siebenhügelstraße und der Florian-Gröger-Straße. „Überall dort, wo wir die Fahrbahnbreite haben und es sinnvoll ist, wollen wir das umsetzen“, sagt Volker Bidmon, Leiter der Straßenbauabteilung im Land Kärnten, der von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) als Koordinator für den Radmasterplan eingesetzt wurde. Er sieht Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer: „Für Radfahrer wird es sicherer, weil sie einen Platz haben, Autofahrer halten sich automatisch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und für Anrainer verbessert sich die Lebensqualität, weil langsamer Verkehr leiser ist.“ Laut Bidmon wolle man auch die Universitätsstraße im Bereich der Bäckerei zu einer Begegnungszone umbauen. Ein Mini-Kreisverkehr sei denkbar. Die Maßnahme in der Maximilianstraße ist mittlerweile akzeptiert Foto © Cik



3. Werden weitere Einbahnen für den Radverkehr geöffnet?

Einige! In einem ersten Schritt etwa die Lichtenfelsgasse südlich des Benediktinermarkts.



4. Vorbild für den Radmasterplan ist die Stadt Freiburg. Was will man sich abschauen?

Freiburg hat Verkehrsachsen, die zu Radautobahnen ausgebaut wurden. So eine kann sich Bidmon auch in Klagenfurt vorstellen – und zwar an der Villacher Straße. „Eine zweispurige Straße verkraftet bis zu 20.000 Autos am Tag, hier haben wir 8.000 Autos auf einer vierspurigen Straße, es gibt also Potenzial“, sagt Bidmon. Zudem will man auch nach Freiburger Vorbild den öffentlichen Verkehr verbessern. „Bei uns wohnen 90 Prozent der Menschen nicht weiter als 500 Meter von einer Haltestelle entfernt und Straßenbahn und Busse fahren in einem Takt von siebeneinhalb Minuten“, sagt Frank Uekermann, Chef des Tiefbauamts in Freiburg. Die Radautobahn auf der Villacher Straße ist immer noch Thema © KK

5. Wie will man den schwelenden Streit zwischen Autofahrern und Radlern lösen?

Uekermann ist für ein Nebeneinander. „Man darf den Autoverkehr nicht aus der Stadt verbannen. Es gibt Leute, die Auto fahren müssen.“ Aber man sollte das Rad zum schnellsten Verkehrsmittel ausbauen. „Über die Zeitersparnis bekommt man 79 Prozent der Menschen auf das Rad.“



6. Wie will man das ganzjährige Radfahren attraktiv machen?

Man müsse die wichtigen Radachsen bei der Schneeräumung gleichwertig behandeln wie Straßen, da auch Radfahrer in die Arbeit oder in die Schule müssen, betont Uekermann. Wobei er den Faktor Schnee relativierte: „In Freiburg hatten wir in diesem Winter fünf Schneetage, in Klagenfurt war es ein einziger.“



7. Welche Maßnahmen setzt man für Pendler von außerhalb?

Noch in diesem Jahr soll es an allen sieben S-Bahnstationen im Stadtgebiet Radboxen und bessere Abstellplätze für Fahrräder geben. Auch die Anbindung an überregionale Radwege, etwa nach Krumpendorf, Maria Saal und Maria Wörth will man verbessern.



8. Was bedeutet der Masterplan für die Umwelt?

Werden die selbstgesteckten Ziele erreicht, dann werden im Jahr 2035 nur mehr 35 Prozent der Wege mit Autos zurückgelegt. Derzeit werden fast drei Viertel aller Wege in Klagenfurt mit dem Auto erledigt. Bis 2050 soll so der Verkehr in der Stadt klimaneutral werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.