© LR Thomas Pacher aus Maria Saal

Am Rand eines Hochdruckgebietes herrscht bei uns im Land vorübergehend eine recht lebhafte, nördliche Höhenströmung vor. Die eingelagerte Schlechtwetterfront wirkt sich dabei bei uns im Süden der Alpen nicht allzu stark aus und Schnee- oder Regenschauer gibt es daher kaum. Nach Süden hin lockert der Wind die Wolken sogar immer wieder mehr auf und zwischendurch scheint damit sogar länger die Sonne. "Aufgrund der föhnigen Bedingungen ist es auch wieder in den Niederungen relativ mild", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Wernberg auf Werte bis nahe plus 13 Grad. Oben auf den Bergen wird es hingegen mit dem Nordwind etwas kälter.