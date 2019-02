Facebook

Paraderolle: Mit viel Witz und Körpereinsatz parodiert Wolfi Winkelbauer die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz © Markus Traussnig

Zehn Jahre Kanzler bei den Klagenfurter Stadtrichtern, seit Jahren Publikumsliebling beim Stadtgerücht. Ihr angekündigter Rücktritt hat für Aufregung gesorgt. Warum dieser Schritt?

WOLFGANG WINKELBAUER: Ich trete nur als Kanzler zurück. Ich bin und bleibe natürlich Stadtrichter. Ich nehme mir nur eine einjährige Auszeit. Ich möchte meine Batterien wieder aufladen, mich einfach einmal ausspannen. Ich bin zehn Jahre nicht mehr skigefahren, habe kein normales Weihnachten feiern können, weil man in dieser Zeit sich immer sehr intensiv für das Stadtgerücht vorbereiten muss. Ich träume seit 20 Jahren davon, eine Safari in Afrika zu machen. Das will ich mir alles heuer erfüllen.

