Der gebürtige Klagenfurter Thomas Hlatky wurde beim Wettbewerb in New York gleich zweimal ausgezeichnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hlatky darf sich über die bislang größte Auszeichnung freuen © Susanne Hassler

Hunderte Teilnehmer aus 29 Ländern nahmen an den 12. Hot Pepper Awards in New York teil. Bei diesem Wettbeweb kürte eine Jury die besten Chili-Saucen der Welt. Eine große Auszeichnung wurde bei dem Wettbewerb dem Klagenfurter Gourmetsaucen-Produzenten Thomas Hlatky zuteil. Hlatky überzeugte die Jury in gleich zwei Kategorien.