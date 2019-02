Leerstände in Klagenfurt

Als Kaffeehausmeile beliebt, bei Händlern weniger: der Alte Platz © Weichselbraun

Die Bahnhofstraße bleibt das Sorgenkind der Klagenfurter Innenstadt. Das ist das zentrale Ergebnis der gestern veröffentlichten Leerstandsanalyse von „Standort und Markt“ für 2018/2019. Der Straßenzug, der einst Kundenmagnet war, wurde von der Agentur zur C-Zone (schlechteste Zone) degradiert. „Die Straße war einst die Einkaufsstraße schlechthin. Inzwischen muss man sich fragen, ob sie als Handelsstraße in die Zukunft geführt werden kann“, sagt Hannes Lindner von „Standort und Markt“. Zwar gab es in der letzten Zeit einen regelrechten Bauboom in der Straße, gleichzeitig finden sich dort jedoch auch die meisten Leerflächen der Innenstadt.