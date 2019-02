Die Serie reißt nicht ab. Immer wieder brennen in Klagenfurt Müllcontainer. Auch wieder am Mittwochabend. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandursache wird untersucht. Zeugen sollen sich melden.

In diesem Müllraum brannten mehrere Container © Berufsfeuerwehr

In Klagenfurt vergeht leider kaum eine Woche, ohne dass Müllcontainer brennen. Am Mittwochabend musste die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt gleich dreimal ausrücken.

Zwischen 21.20 und 23.20 Uhr wurden drei Brände von Müllcontainern gemeldet. Die Orte des Geschehens lagen in der Funderstraße, der Mießtalerstraße und der Dr. Robert Koch Gasse in Welzenegg.

In allen Fällen standen die in Brand geratenen Müllcontainer in frei zugänglichen Müllinseln im Bereich von Wohnanlagen. "Im ersten Fall brannten gleich mehrere Container", berichtet ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr. "Sie standen zum Glück in einem betonierten Müllraum. So konnte das Feuer nicht auf die Fassade des Wohnhauses übergreifen." Da Rauch in den Wohnungen oberhalb der Müllinsel vordrang, wurden die Bewohner aufgefordert, zu lüften. Es wurden zum Glück aber keine Rauchgasvergiftungen oder andere Verletzungen gemeldet. Alle drei Brände konnten von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Klagenfurt rasch gelöscht werden.

Verdacht auf Brandstiftung

Erhebungen bezüglich der Brandursachen werden jetzt von der Polizei durchgeführt. Angesichts von drei Bränden in kurzer Zeit liegt der Verdacht nahe, dass ein Brandstifter unterwegs war. Jedenfalls werden Zeugen ersucht, sich mit der nächsten Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.