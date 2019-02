Als Retter in größter Not erwiesen sich Mittwochnachmittag Männer der Berufsfeuerwehr. In einem Bekleidungsgeschäft auf dem Alten Platz blieb kurz nach der Anfahrt in den ersten Stock ein Lift stecken.

Die Berufsfeuerwehrmänner kamen den Eingeschlossenen zu Hilfe © Helmuth Weichselbraun

Dieses Erlebnis werden zwei junge Frauen nicht so schnell vergessen: Am Mittwoch am späten Nachmittag suchte das Duo ein Bekleidungsgeschäft auf dem Alten Platz in Klagenfurt auf. Um in den ersten Stock mit einem Kinderwagen mit einem rund eineinhalb Jahre alten Kind zu gelangen, wählten die Frauen den Lift. Augenblicke später der Schock: Kurz nach der Abfahrt blieb der Lift stecken. Die Frauen betätigten den Notruf.