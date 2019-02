Tipp des Tages Musiker rocken für Mädchen in Angola

Facebook

Die Gruppe "B.A.S.F." rockt für Mädchen in Angola © Veranstalter

Freitagabend veranstaltet der Verein IniciativAngola gemeinsam mit Schülern des BG/BRG für Slowenen und der Katholischen Jugend zum bereits 19. Mal das Konzert "Rock4Angola". Der Gesamterlös der Veranstaltung kommt auch heuer dem Mädcheninternat in Calulo (Angola) zugute. Das Projekt der Don Bosco Schwestern bietet 16 jungen Mädchen ein behütetes Zuhause, fernab von häuslicher Gewalt und extremer Armut. Der Verein InicativAngola unterstützt seit 1996 verschiedene Bildungsprojekte für Bedürftige in Angola und in anderen afrikanschen Länder. In den Dienst der guten Sache stellen sich heuer die Bands "B.A.S.F.", "Blowing Doozy" und "Koala Voice".

Klagenfurt. Stereo, Viktringer Ring. Freitag, 22. Februar, 19.30 Uhr. Karten: Heyn, Haček, Hermagoras.