Die Central Musical Company gastiert am Donnerstag mit dem Musical "Das Phantom der Oper" in der Messearena.

Die Geschichte um "Das Phantom der Oper" ist weltbekannt © Christian Schmidt

Das "Phantom der Oper" ist das wohl berühmteste Werk der Musicalgeschichte. Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber erzählen die zeitlose Geschichte über das Schreckgespenst der Pariser Oper und die anmutige Sängerin Christine Daaé. In den unterirdischen Gemäuern des riesigen Opernhauses haust ein grausam entstelltes Wesen. Von den Menschen gefürchtet, verbirgt die mysteriöse Gestalt ihr Antlitz hinter einer Maske. Von der Welt unverstanden, gelingt es nur der jungen Sängerin Christine Daaé, das zerrissene Herz des Entstellten zu erweichen. Er verliebt sich in die talentierte Schönheit, die aber in den Grafen Raoul de Chagny verliebt ist. Die Central Musical Company präsentiert die bekannte Geschichte am Donnerstag in der Messearena in Klagenfurt.

Klagenfurt. Messearena. Donnerstag 21. Februar, 20 Uhr. Karten unter Tel. (0316) 871 871 11.