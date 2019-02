Auf Höhe Kika war in der Nacht auf Dienstag die Fahrbahn komplett überschwemmt. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die FF Haidach standen im Einsatz. Seither ist die Straße stadteinwärts einspurig befahrbar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Völkermarkter Straße in Klagenfurt war komplett überschwemmt © FF Haidach

Fast drei Stunden lang standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Haidach in der Nacht auf Mittwoch nach einem Wasserrohrbruch im Einsatz. In einer der großen Stadteinfahrten von Klagenfurt, der Völkermarkter Straße, dürfte eine Hauptleitung geplatzt sein. Die Fahrbahn stand stadteinwärts auf Höhe Kika komplett unter Wasser. "Wir mussten das Wasser wegpumpen und ins Rückhaltebecken bei der Anadi-Bank leiten", sagt Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Anschließend musste die Fahrspur mithilfe von Verkehrsleitkegeln verengt werden - kein leichtes Unterfangen, da man mitten in der Nacht nicht so einfach an Leitkegel kommt. Der Einsatz dauerte von Mitternacht bis kurz vor 3 Uhr.

Straße bleibt vorerst einspurig

Mittlerweile ist die Völkermarkter Straße zwischen Südring und Schachterlweg stadteinwärts nur einspurig befahrbar. Dies führte am Mittwoch im Frühverkehr zu Verzögerungen.

Die Völkermarkter Straße ist stadteinwärts auf Höhe Kika derzeit nur einspurig befahrbar Foto © Claudia Odebrecht

Ratheiser geht davon aus, dass diese Verkehrsregelung noch länger aufrecht bleibt. Grabungsarbeiten durch die Stadtwerke sollen durchgeführt werden.