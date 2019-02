Dienstagabend wurde in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter hatten es auf Wertsachen abgesehen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Einbruch in Klagenfurt

Die Einbrecher waren durch ein Kellerfenster ins Haus gelangt (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Am Dienstag zwischen 17.15 und 19.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter waren über ein Kellerfenster ins Gebäude gelangt und hatten das Schlaf- sowie das Arbeitszimmer durchsucht. Sie hatten es auf Wertsachen abgesehen. Die Einbrecher stahlen zwei Goldketten und eine Münzsammlung von noch unbekanntem Wert.