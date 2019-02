Den Lenker eines kleinen, grauen Pkw sucht die Verkehrsinspektion der Polizei in Klagenfurt. Montagabend prallte ein junger Mann mit seinem Trekkingbike gegen das Auto des Unbekannten und zog sich einen Knochenbruch zu.

Die Polizei sucht dringend den unfallbeteiligten Pkw-Lenker © KLZ/Jürgen Fuchs

Im Kreuzungsbereich Ginzkeygasse-Troyerstraße im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf prallte am Montag gegen 18.15 Uhr ein 18-jähriger Radfahrer mit seinem Trekkingbike gegen einen kleien, grauen Pkw, gelenkt von einem etwa 30 Jahre alten, 170- bis 175 Zentimeter großen Mann mit dunklem, kurzem Haar und Vollbart.

Der Autolenker hielt an und befragte den Radfahrer, ob er verletzt sei, was dieser verneinte. Der Pkw-Lenker fuhr ohne Datenaustausch weiter. Wie sich nachträglich herausstellte, hatte der Radfahrer beim Unfall schwere Verletzungen in Form eines Knochenbruchs erlitten. Die Polizei ersucht dringend den Autofahrer, sich umgehend unter der Telefonnummer 059133-2588 zu melden.