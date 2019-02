Kleine Zeitung +

Klagenfurt Mieter klagen über Schimmel im Gemeindebau

Gemeindewohnungen in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt in immer desolaterem Zustand. "Niemand interessiert es, wie wir hier leben", klagt ein Mieter. Jetzt wird sogar ein Hausabriss geprüft.