Am Samstag, 23. Februar 2019, findet in der Landeshauptstadt wieder die Einschreibung für die städtischen Volksschulen statt. Das ist auch in der Volksschule 4 in der Dammgasse im Stadtteil Annabichl der Fall. Allerdings werden bei diesem Termin alle Eltern informiert, dass die vier-klassige Schule in den nächsten Jahren umziehen wird.

