Peter Orasch, 27 Jahre lang Amtsleiter in der Gemeinde Grafenstein, ist am Sonntag im 92. Lebensjahr verstorben. Am Donnerstag findet der Trauergottesdienst statt.

Peter Orasch © Marktgemeinde Grafenstein

Tiefe Trauer in Grafenstein: Peter Orasch, ehemaliger Amtsleiter der Gemeinde, ist am Sonntag (17. Feber) im 92. Lebensjahr verstorben. Orasch stand 42 Jahre lang im Dienste der Gemeinde, davon 27 Jahre als Amtsleiter. Er war laut Bürgermeister Stefan Deutschmann maßgeblich am Aufbau und an der Entwicklung der Marktgemeinde beteiligt. "Durch sein breites Fachwissen erlangte er weit über die Gemeindegrenzen höchste Wertschätzung", heißt es in der Pate der Gemeinde.