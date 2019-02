Aufgrund der Bergung eines Lkw musste die Loiblpass Straße im Bereich Köttmannsdorf im Frühverkehr in Fahrtrichtung Klagenfurt gesperrt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land

Am Dienstag gegen 6.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Kraftfahrer aus Slowenien mit einem österreichischen Sattelkraftfahrzeug auf der Loiblpass Straße (B91) in Richtung Klagenfurt. In der sogenannten Singerkurve (Gemeinde Köttmannsdorf) sprang plötzlich der Sattelauflieger aus der Anhängekupplung und fiel auf das Zugfahrzeug. Der Aufleger war stark verkeilt und musste mittels Trennschleifer und hydraulischem Spreizer frei gemacht werden, teilt die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer mit.