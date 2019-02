Kleine Zeitung +

Klitschko kommt Die ÖVP holt zwei "Schwergewichte" nach Kärnten

Am 6. März lädt die Kärntner ÖVP zum politischen Aschermittwoch in die Messearena in Klagenfurt. Stargast ist neben Bundeskanzler Sebastian Kurz der Ex-Profiboxer und ukrainische Politiker Vitali Klitschko.