Bei einer Bergwanderung in Ladinach in Feistritz im Rosental verließen einen Franzosen die Kräfte. Sein Begleiter ist bereits zuvor umgekehrt.

Der Polizeihubschrauber war im Einsatz © KLZ/Fuchs

Ein 23 Jahre alter Franzose und ein 45 Jahre alter Deutscher unternahmen am Montag gemeinsam eine Bergwanderung in Ladinach in der Gemeinde Feistritz im Rosental. Beide stiegen zu Fuß einen etwa 35 Grad steilen unwegsamen Berghang hinauf. Während für den Deutschen der Aufstieg körperlich zu mühsam wurde, ging der Franzose allein weiter, bis er schließlich eine Felswand erreichte. In diese Felswand stieg er noch ein, konnte dann aber weder vor noch zurück und stellte mit seinem Begleiter Rufkontakt her. Dieser setzte gegen 17.45 Uhr einen Notruf ab.