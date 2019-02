Neuübernahme in der Markthalle und neben dem Haus am Markt. Der Marktdirektor wurde versetzt. Der Job wird neu ausgeschrieben.

Stephen Thompson und Doris Rogatschnig kochen am Stand 17 auf © Elisabeth Peutz

Schon seit einiger Zeit war die Küche des Stands 17 in der Halle auf dem Klagenfurter Benediktinermarkt meist kalt geblieben. Bis vor wenigen Tagen war nicht klar, wie es weitergehen soll mit der Nische in der Markthalle, in der Nini Loudon ihre Gäste seit einigen Jahren bewirtet hatte.

