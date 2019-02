Facebook

Hofstätter, Mattanovich, Antonitsch (von links) © Stadttheater Klagenfurt

Die Fledermaus Ouvertüre von Johann Strauss hat man schon oft gehört – doch selten so, wie sie 40 Kinder am Samstag im Stadttheater Klagenfurt erleben durften. Sie konnten bei einer Probe des Kärntner Sinfonieorchesters zwischen den Musikerinnen und Musikern Platz nehmen und die Künstler aus nächster Nähe erleben. Cäcilia Smole-Maurer vom Stadttheater Klagenfurt führte vorab mit einem Augenzwinkern das junge Publikum in das ernste Thema „Klassische Musik“ ein – und klärte etwa auf, dass es bei der Fledermaus nicht unbedingt um Tiere geht. Ehrfürchtiges Staunen gab es etwa, als Martin Ringhofer das Kontra-Fagott anklingen ließ – in der Lautstärke eines LKW-Motors. Der Chefdirigent des Orchesters, Nicholas Carter, überließ den Taktstock bei einem Brahms Stück sogar der achtjährigen Marie Gritzner. „Ich durfte dirigieren und habe gelernt, wie man mit dem Taktstock dem Orchester zeigt, dass es leise oder laut spielen soll.“

Die Ehrfurcht der jungen Musik-Fans war dann rasch verflogen, am Ende der gut 40 Minuten dauernden Probe durften die Kinder sogar selbst die Pauken schlagen und die Harfe zupfen.