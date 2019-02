Neue Wege Anja Kruse setzt auf Naturkosmetik aus Klagenfurt

Die deutsche Schauspielerin fand in Klagenfurt Gleichgesinnte, die Produkte herstellen, die sie via Internet verkauft.

Die deutsche Schauspielerin Anja Kruse setzt auf Naturkosmetik aus Klagenfurt © Weichselbraun Kleine Zeitung Anz

Die deutsche Schauspielerin Anja Kruse (63) verkauft jetzt Kosmetik-Artikel in Kooperation mit zwei Klagenfurtern. "Getreu meinem Kochbuch „Voll im Leben“ einfach „Natur pur“! Ich wollte meine eigene Naturkosmetik-Serie entwickeln, ohne Konservierungsmittel und Chemie, mit den allerbesten Rohstoffen", schreibt sie auf ihrer Facebookseite. "Nach langer Suche fand ich in den Klagenfurter Kosmetikexperten Caroline und Erhard Lengfeldner jene Weggefährten, die meine Wünsche verstanden und umsetzen konnten. Wir diskutierten stundenlang, ich schnüffelte in ihrem Labor und testete anschließend während einer anstrengenden Theatertournee die verschiedensten Zusammensetzungen meiner Kollektion."