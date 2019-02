Klagenfurt"Action" eröffnet weitere Filiale in Kärnten

Der international tätige Diskonter wird sich in einem Fachmarktzentrum im Osten der Stadt ansiedeln. Derzeit laufen die Umbauarbeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis Mitte April sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein © Lerchbaumer

Im Fachmarktzentrum (FMZ) in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt wird derzeit umgebaut. Jene Geschäftslokale, in denen zuletzt ein Schuh- sowie ein Bekleidungsgeschäft eingemietet waren, standen schon länger leer. Zuletzt wurde die Bäckerei geschlossen. Jetzt wurde bekannt, dass die drei Geschäftsflächen zu einer zusammengelegt werden. Auf rund 1200 Quadratmetern wird der internationale Diskonter Action eröffnen.