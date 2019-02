Aufgerissene Läden und Kästen: Einbrecher durchwühlten in Klagenfurter Wohnhaus alle Räume. Gestohlen wurde eine Schmuckschatulle.

Bisher unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende während der Abwesenheit der Eigentümer in deren Wohnhaus in Klagenfurt ein. Sämtliche Räume wurden durchwühlt, Läden und Kästen aufgerissen. Aus dem Schlafzimmer wurde eine Schmuckschatulle mit Schmuck gestohlen. Schadenshöhe ist derzeit nicht genau bekannt.