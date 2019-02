Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Walter Gitschthaler, Rudolf Robin und Josef Holzer mit ihren Gattinnen © KLZ/Markus Traussnig

Der Glanz der Uniformen, die stilvolle Eleganz der Damenroben, die herzliche Gastfreundschaft, die hochklassige Tanzmusik: All diese Ingredienzien und noch einige mehr trugen zum vollen Erfolg der ersten "Galanacht der Uniformen" in den einladenden Räumlichkeiten des Landesfeuerwehrzentrums in der Klagenfurter Rosenegger Straße im Stadtteil Fischl bei.

Mehr zum Thema Klagenfurt Verzaubernde Galanacht der Uniformen