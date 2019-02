Zu turbulenten Szenen kam es in der Nacht auf Sonntag vor einer Innenstadt-Disco in Klagenfurt. Weil zwei junge Afghanen Gäste anpöbelten, drängte der Lokalbesitzer (34) mit seinem Türsteher das Duo hinaus. Dann eskalierte die Lage.

Die Polizei ermittelt nach dem schlagkräftigen Zwischenfall © KLZ/Jürgen Fuchs

Polizeieinsatz am Sonntag kurz vor 2 Uhr früh in einer Innenstadt-Diskothek in Klagenfurt. Zwei afghanische Staatsbürger, 22 und 24 Jahre alt, haben nach ersten Ermittlungen in dem Lokal Gäste angepöbelt. Als sie auf Abmahnungen nicht reagierten, wurde es dem Lokalbesitzer (34) zu viel. Er drängte mit seinem Türsteher das Duo aus der Diskothek.