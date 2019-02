Beim Einbruch in ein Wohnhaus fielen Einbrechern Schmuck und Uhren im Wert von rund 50.000 Euro in die Hände. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer (Symbolfoto) © rcfotostock - stock.adobe.com

Am Freitrag zwischen 18.15 und 21.30 Uhr schlugen Einbrecher bei einem Wohnhaus in Pörtschach zu. Die Unbekannten drangen in das Gebäude ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Schmuck sowie Uhren im Gesamtwert von rund 50.000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Pörtschach haben umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.