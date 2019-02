Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Fälle von häuslicher Gewalt riefen die Polizei auf den Plan (Symbolfoto) © APA/dpa/Jan-Philipp Strobel

Am Samstag gegen 19 Uhr verletzte und bedrohte ein 35-jähriger Klagenfurter seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung in Klagenfurt mit dem Umbringen. Ein 23-jähriger Nachbar bekam die Drohung mit und eilte der Frau zu Hilfe. Er wurde ebenfalls vom 35-Jährigen mit einem Messer bedroht. Von alarmierten Polizeistreifen konnte der alkoholisierte Gewalttäter festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Mehr zum Thema Opferanwaltschaft Klasnic-Kommission entschied in 1974 Fällen positiv