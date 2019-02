Facebook

Seit Sonntag ist die 45-Jährige spurlos verschwunden © LPD Kärnten

Das Schicksal einer 45-jährigen Angestellten aus Mölbling, die wie berichtet Sonntagvormittag auf der A2 Südautobahn auf Höhe Sallach (Gemeinde Pörtschach) einen schweren Verkehrsunfall hatte, ist weiter ungewiss. "Bei uns hat sich eine Dame gemeldet, die zum Zeitpunkt des Unfalles mit ihrem Pkw von Klagenfurt Richtung Villach unterwegs war. Sie sah das Unfallfahrzeug auf der Gegenfahrbahn und sie sah eine Frau, die scheinbar unverletzt vor ihr die Richtungsfahrbahn Villach querte und in Richtung der bewaldeten Nordböschung verschwand", schildert Michael Masaniger, Pressesprecher in der Landespolizeidirektion.

Die Zeugin habe aufgrund der medialen Veröffentlichungen über das Verschwinden der Unfalllenkerin die Polizei informiert. Bisher waren nur zwei Autolenker namentlich bekannt, die wenige Minuten nach dem Unfall auf Höhe des Wracks gestoppt und nach möglichen Verletzten geschaut hatten. Der total beschädigte Wagen war jedoch leer.

Noch am Sonntag startete die Autobahnpolizei eine Suchaktion nach der Verschwundenen, an der sich auch Polizei-Diensthundeführer beteiligten. Als die 45-Jährige, sie hat Wohnsitze in Villach und Mölbling, nicht an ihrer Arbeitsstelle in Baden bei Wien erschien, starteten Beamte der dortigen Polizeiinspektion Umfeldermittlungen.

Mehrere Suchaktionen

Am Dienstag und am Donnerstag wurde das Gelände rund um die Unfallstelle mit dem Wärmebildkamera-Hubschrauber "Libelle flir" abgeflogen. "Leider konnten die Kollegen keine Hinweise über den Verbleib der Frau finden", sagt Masaniger.



Zur Diskussion steht nun eine groß angelegte Suchaktion mit Einbeziehung von Feuerwehr und Bergrettung. Das Gebiet "Pirkerkogel" ist dicht bewaldet und teilweise sehr steil. "Seitens der Polizei wird alles unternommen, um das Schicksal der Abgängigen klären zu können", so Masaniger.

Dass ein Unfallbeteiligter über Tage verschwunden bleibt, gilt selbst für Polizisten mit jahrzehntelanger Diensterfahrung als äußerst selten. Im vorliegenden Fall spricht man sogar von Einzigartigkeit.