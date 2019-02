Facebook

Die Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode in Klagenfurt © (c) Markus Traussnig

Trauer an der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (Wimo) in Klagenfurt. Völlig unerwartet verstarb der ehemalige Schuldirektor Alois Rinner am 14. Februar im Alter von 80 Jahren. Rinner leitete die Schule von 1987 bis 2002. "Er tat dies mit großem Engagement und führte sie ins digitale Zeitalter", sagt Schuldirektor Hermann Wilhelmer.

Der Verstorbene wird am Dienstag, den 19. Februar, ab 16 Uhr in der Aufbahrungshalle St. Ruprecht aufgebahrt. Gebetet wird für ihn um 18 Uhr. Die Verabschiedung findet am Mittwoch um 14 Uhr in der Pfarrkiche St. Ruprecht statt.

