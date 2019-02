Facebook

Die Faschingsgilde Gurnitz sorgte für Lacher © Schild

Einen Sketch mit Zeitgeist führt die Gurnitzer Faschingsgilde in der Gemeinde Ebenthal auf. Charly Umek sucht im Sketch „Bloggerin“ einen „Influencer“, der über das Internet meinungsbildend wirkt. „Früher haben sich die Frauen um uns gekümmert, wenn wir krank waren. Heute nennen sie es Männergrippe. Aber Hauptsache, die Grippe-Mädels dürfen sich Influenzarinnen nennen“, sagt Charly Umek. Er wird bei seiner Tochter Sandra fündig. Sie stellt hinter einem schwarzen Bildschirm-Rahmen wie im Werbefernsehen diverse Produkte vor. Der Kamillentee wird zum „Kämill-Täh“ und die Wassermalfarben müssen zum Schminken herhalten. „Ihr wolltet doch schon immer mal wissen, was ich mir morgens so ins Gesicht klatsche“, meint Sandra Umek so überzeugend, dass man sich gut vorstellen kann, dass sie die Sendungen ganz gerne verfolgt. Als kopfloses Burggespenst raunzt Christian Woschitz einem in einen schwarzen Müllsack gehüllten Stein seine Kritik am Geschehen in der Gemeinde im vorigen Jahr entgegen. „In Ebenthal das Fußballfeld gehört zu den schlechtesten der Welt. Auf diesem wunderbaren Rasen wollen nit amal die Ziegen grasen“, bedauert Woschitz.

