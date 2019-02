Nach der Auflösung weniger Nebel- oder Hochnebelbänke wird es auch am Samstag wieder recht sonnig. Am Nachmittag begleiten uns milde Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad.

Frühlingsstimmung in Klagenfurt © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Der Samstag beschert uns anhaltenden Hochdruckeinfluss und somit tagsüber zumeist auch sehr freundliches Wetter. Die einströmenden, milden Luftmassen sorgen außerdem für ausgesprochen angenehme Temperaturen am Nachmittag und so erwarten wir zum Beispiel in Arnoldstein Werte nahe plus 10 Grad. Wettermäßig zeigt sich tagsüber nach der Auflösung weniger Nebel- oder Hochnebelbänke zumeist länger die Sonne und nur gelegentlich dürften ein paar hochliegende Wolkenfelder die Sonne etwas schwächen. "Nützen Sie den Tag zum Beispiel für den Wintersport und besuchen Sie daher eines der vielen Skigebiete in unserer schönen Gegend", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Auch auf den Bergen ist es ausgesprochen mild.