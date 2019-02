Vor 800 Jahren wurde in der Pfarre Gurnitz der erste Pfarrer erwähnt. Am Dienstag findet die Festveranstaltung mit Präsentation einer Festschrift statt.

Die Pfarrkirche Gurnitz in Ebenthal © Pressestelle Kirche/Assam/KK

Die Pfarre Gurnitz in Ebenthal feiert heuer ein besonderes Jubiläum: Vor 800 Jahren wurde hier bereits der erste Pfarrer erwähnt. Die Pfarrkirche ist die älteste Martinskirche Kärntens. Anlässlich des Jubiläums lädt Pfarrer Anton Granitzer gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat am kommenden Dienstag, 19. Februar, (18.30 Uhr) zu einer Festveranstaltung in das Kulturzentrum Gurnitz.

Festschrift

Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Beisein von Diözesanadministrator Dompropst Engelbert Guggenberger steht die Präsentation der Festschrift „800 Jahre Pfarre Gurnitz“. Diese wurde von Wilhelm Wadl, Direktor des Kärntner Landesarchives, herausgegeben. Die Festveranstaltung wird vom Schulchor der VS Zell/Gurnitz und dem MGV Gurnitz musikalisch umrahmt. Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums findet am 10. März (8.30 Uhr) in der Pfarrkirche Gurnitz auch ein Festgottesdienst statt. Bis zum Abschluss des Jubiläumsjahres im November gibt es mehrere Veranstaltungen.

Die Pfarrkirche „Hl. Martin“ in Gurnitz, sie befindet sich auf einem steil abfallenden Felsplateau, ist die älteste Martinskirche Kärntens. Vor fünf Jahren ergaben historische Untersuchungen, dass 1219 ein „plebanus“ (Pfarrer) namens Bernardus von Gurnitz erwähnt wurde.