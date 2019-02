Facebook

Gelungene Premiere der Se`cooler Spaßvögel © Stephan Schild

Die Se´cooler Spaßvögel präsentierten am Donnerstag ihre Version von „Die Schreibmaschine“. Als junger Computerexperte wusste Neuzugang Florian Knaus nicht so recht, was Senior Gusti Reinprecht von ihm wollte, als er sagte, er wolle seine Schreibmaschine repariert haben, weil der Buchstabe stecke. In Gurnitz findet der Schreibmaschinen-Sketch ebenfalls Anklang, wie sich bei der Premiere am Freitag zeigte. Auch bei den Ferlacher Faifalan in der Vorwoche hängte „das F“.

Absolut einzigartig dürfte der Anzug samt Krawatte im Marihuanablattlook sein, den Jürgen Haberl im Stück „Komische Fremdwörter“ als Gemeindemitarbeiter auf der Bühne des Techelsberger Thadeushofes trägt. „Kalahari ist, wenn man sich selbst einen Katheter in den Bauch stoßt. Früher hat das in Indien jeder echte Samowar gemacht“, sagt Haberl da zum Beispiel und meint natürlich „Harakiri“, „Katana“, „Japan“ und „Samurai“. Neben den live gespielten Stücken, gibt es heuer zwei Filme. Einer trägt den Titel „Gottes schwarze Schafe“ und nimmt sich der Geschehnisse in der Pfarre an. Ausgesprochen lustig sind auch die Mini-Filme der „Sekuller Alltagsgeschichten“.

