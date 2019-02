Facebook

Hans Tilly klagte Naturfreunde-Obmann Philipp Liesnig wegen seiner Kampagne zum Schutz freier Seezugänge (Symbolfoto) © APA/Hochmuth

Wegen einer Kampagne zum Schutz freier Seezugänge in Kärnten steht nächste Woche der Landesvorsitzende der Naturfreunde, Philipp Liesnig, vor Gericht. Der Kärntner Unternehmer Hans Tilly wirft ihm in diesem Zusammenhang üble Nachrede und Kreditschädigung vor und klagt auf Unterlassung. Konkret geht es dabei um eine Aussendung Liesnigs, in der er unter anderem kritisiert, dass der Wörthersee den "zweifelhaften Ruf einer Badewanne der Reichen" genieße. In der Klage geht es konkret um die Passage, in der der Naturfreunde-Obmann auf das „traurige Beispiel der Villa Tilly in Krumpendorf“ verwies und um den Satz „Versuchen, den Rechtsstaat zu beugen, ist mit aller Konsequenz zu begegnen.“