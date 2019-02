Tipp des Tages Ein ganz besonderer Gottesdienst

Dompfarrer Peter Allmaier wird am Sonntag eine Messe für Verliebte feiern. Die Kirche wird nur mit Kerzen erleuchtet sein, auf jedem Platz der Besucher findet sich eine außerdem eine herzliche Überraschung.

Vokalensemble "KlongQuadrat" © ChG

Am Sonntagabend findet in der Domkirche in Klagenfurt ein Gottesdienst (nicht nur) für Verliebte mit Dompfarrer Peter Allmaier statt. Die Kirche wird nur mit Kerzen erleuchtet sein. Die Texte der Messe sind ebenfalls auf das Thema Liebe abgestimmt. Umrahmt wird der Gottesdienst mit Gospels, Rock und Pop vom Vokalensemble "KlongQuadrat".

Eingeladen sind jedoch nicht nur Paare, sondern auch Menschen, die in schweren Situationen ihrer Partnerschaft stehen, um ihren verstorbenen Partner trauern, oder allein leben. Am Schluss der Messe können sich die Besucher segnen lassen, danach sind alle zum Sektempfang in den Dompfarrhof eingeladen.

Klagenfurt. Domkirche. Sonntag, 17. Februar, 19 Uhr.