Tipp des Tages Bundesheer und Feuerwehr schwingen das Tanzbein

Der ehemalige Garnisonsball findet als "Galanacht der Uniformen" statt © Bundesheer (Arno Pusca)

Nach vier Jahren Pause kehrt das Bundesheer gemeinsam mit der Feuerwehr in Kärnten auf die Tanzfläche zurück: Am Samstag findet der ehemalige Garnisonsball unter dem Namen "Galanacht der Uniformen" in den Räumlichkeiten des Landesfeuerwehrverbandes statt. Der Abend wird mit einer Polonaise feierlich eröffnet. Im Anschluss sorgt die Tanzcombo der Militärmusik Kärnten für musikalische Unterhaltung. Außerdem können die Ballgäste in einer Disco, in einer Ice-Bar und weiteren Locations das Tanzbein schwingen oder in einer Lounge entspannen.

Klagenfurt. Gelände des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes, Rosenegger Straße. Samstag, 16. Februar., Einlass ab 19 Uhr. Beginn 20 Uhr. Kartenvorverkauf: Tel. (0463) 364 77-14, Tel. (050) 201 70-400 05