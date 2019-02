Das neue Café Anja in der Lidmanskygasse in Klagenfurt bietet verschiedene Frühstücksarten und eine wöchentlich wechselnde Speisekarte.

Cafe-Inhaberin Anja Decker wartet mit selbst gemachten Köstlichkeiten auf © Schild

Renate Wissik ist nach vielen Jahren als Inhaberin des Cafés Renate in der Lidmanskygasse in Klagenfurt in Pension gegangen. Jetzt wurde das Café von der gelernte Köchin Anja Decker neu eröffnet und nach ihr umbenannt. Die Hannoveranerin, die am Domplatz mit dem Schatzkist´l auch einen Trödelladen betreibt, freut sich auf ihre neue Herausforderung: „Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt.“ Angeboten werden verschiedene Frühstücksarten. Das amerikanische Frühstück etwa kostet 5,50 Euro, es beinhaltet zwei Stück Gebäck, Kaffee oder Tee, Orangensaft, Butter, Marmelade, Speck, Schinken, Käse und ein weich gekochtes Ei.

