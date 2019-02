Facebook

Die Polizei konnte das Einbrechertrio verhaften © KLZ/Jürgen Fuchs

Knapp eineinhalb Stunden nach dem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Poggersdorf konnten am Mittwochnachmittag Fahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im Bezirk Villach-Land das Auto eines Profi-Einbrechertrios anhalten. Für einen amtsbekannten 34-jährigen Serben, einen in Slowenien lebenden Bosnier (54) und einen Slowenen (45) klickten die Handschellen.