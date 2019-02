Am Samstag dem 23. Februar findet in Klagenfurt die Schuleinschreibung statt. Kinder müssen persönlich erscheinen.

Für Taferlklassler der erste Termin © Gennadiy Poznyakov - stock.adobe

Bis zum Start des Schuljahres 2019/20 ist zwar noch etwas Zeit, doch der erste Termin für angehende Tafelklassler findet schon demnächst statt. Am 23. Februar (Samstag) gibt es die Schülereinschreibung. Für alle in Klagenfurt wohnhaften Kinder, die bis zum 31. August 2019 das sechste Lebensjahr vollenden, findet an diesem Tag Einschreibung in der nächst gelegenen Volksschule statt.