Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Hochmuth

Beamte der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße konnten am Donnerstag einen amtsbekannten Klagenfurter festnehmen und über Weisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt einliefern. Der 30-Jährige hatte am Tag zuvor in Klagenfurt einen Klagenfurter (50) niedergeschlagen, nachdem ihn dieser tadelte, dass er Leute nicht ausrauben und niederschlagen solle.