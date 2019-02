Facebook

© Fotolia/Creativa Images - stock.adobe.com

Die GAV Kaernten und der Verlag Johannes Heyn laden zur Lesung mit Michaela Monschein (ORF Landesstudio). Die Redakteurin stellt den die außergewöhnliche Autobiografie "Schicksale und Erlebnisse einer Kärntnerin während ihrer Reisen in verschiedenen Ländern und fast 30-jährigen Aufenthaltes im Oriente" von Anna Hafner-Forneris vor. Anna Forneris schildert sich als gottesfürchtige, vor allem aber neugierige und tanzlustige junge Frau, die es aus der Enge des heimatlichen Tals in die weite Welt hinausdrängt. 1810 besteigt sie in Triest ein Schiff Richtung Malta, lernt Italienisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Arabisch, Türkisch und Persisch, verdient ihren Lebensunterhalt unter anderem als Hausbedienstete, Köchin, Schneiderin, Händlerin, Gastwirtin und nicht zuletzt als Reiseschriftstellerin. Der Erlebnisbericht erschien erstmals 1849 im damaligen Laibach.

Klagenfurt. Musil-Haus, Bahnhofstraße. Freitag, 15. Februar, 19.30 Uhr.