Straschitz-Bewohner kämpft gegen das Bauprojekt. Er zeigt auf eine Messlatte, welche die Dimension des geplanten Bauprojektes verdeutlichen soll © KLZ/Weichselbraun

Ein Bauvorhaben in der Ortschaft Straschitz bei den Sattnitzbergen in Klagenfurt schlägt hohe Wellen: Mitten in der Kernzone des Wasserschongebiets soll ein Wohnhaus mit einem Büro errichtet werden. Vor wenigen Tagen fand die Bauverhandlung statt. Bewohner der Ortschaft haben dabei Einwände gegen das Projekt vorgebracht.

Seit das Gebiet in den 1980er Jahren zum Wasserschongebiet erklärt wurde, gibt es hier strenge Auflagen. „Wir wollten vor Jahren im Garten ein kleines Saunahaus errichten und 2017 ein Grundstück umwidmen, von einer Waldfläche zu Bauland-Dorfgebiet. Keines der Ansuchen wurde aufgrund des Wasserschutzes genehmigt“, sagt eine Anrainerin. „Deshalb verwundert uns jetzt sehr, dass dieses Bauvorhaben genehmigt wurde.“ Auch Anrainer Josef Miksche ist fassungslos: „Für fast nichts erhalten wir hier eine Genehmigung, sogar Schrebergärten mussten wir auflassen - und jetzt dies. Das ist ein Skandal.“

