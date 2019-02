Facebook

Jürgen Mandl und Die Chefin der Fahrschule Alpenland wurde mit dem Titel Kommerzialrätin ausgezeichnet. © WKO

Hohe Auszeichnung für die Klagenfurter Fahrschulinhaberin und Spartenobfrau der Kärntner Verkehrswirtschaft Elisabeth Rothmüller-Jannach: Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, überreichte ihr das Dekret zur Führung des Berufstitels „Kommerzialrätin“. Rothmüller-Jannach sei ein Vorzeigebeispiel einer Unternehmerin, die etwas für ihre Branche leiste, so Mandl: „Mit ihrem Engagement ist sie ein Vorbild und eine Inspirationsquelle für viele ihrer Berufskollegen. Sie hat in einer männerdominierten Branche immer Rückgrat und Haltung bewiesen, was ihr mit Achtung und Respekt gezollt wurde."